Auto investe tre persone: bimba di 4 anni in codice rosso

Incidente a Marassi, in via Fereggiano, intorno alle 16.30 di lunedì 17 gennaio 2022. Tre persone sono state investite da un'automobile: due ragazze di 25 anni e una bambina di quattro anni.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con ambulanze e automedica. La piccola è stata portata all'ospedale Gaslini di Genova in codice rosso per la dinamica dell'incidente (essendo un investimento) ma giallo dal punto di vista sanitario, le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi. In ospedale anche le due 25enni, trasportate in codice giallo al Galliera e al San Martino.

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni le tre persone sarebbero state investite mentre attraversavano la strada.