Schianto tra due auto e uno scooter, due feriti

Incidente stradale in via Fereggiano all'altezza del civico 91. Intorno alle ore 13:15 di lunedì 5 febbraio 2024 lo schianto, per ragioni in via di accertamento, ha coinvolto due automobili e uno scooter.

Sul posto il 118 ha inviato le ambulanze 283 e 287 della Nuovo San Fruttuoso. Un ragazzo di 19 anni con un trauma alla mano e uno al labbro inferiore e una ragazza di 23 anni con contusioni varie e una ferita alla gamba sono stati portati in codice giallo all'ospedale San Martino. Presente in via Fereggiano a Marassi anche la polizia locale per i necessari accertamenti sulla dinamica e per la gestione del traffico.

