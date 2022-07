Schianto auto-scooter: 17enne in codice rosso al San Martino

Brutto incidente stradale, intorno alle 22:30 di domenica 3 luglio 2022, in via Fea a Marassi, molte persone residenti in zona hanno riferito di aver sentito un fortissimo colpo, seguito da un viavai di sirene.

Per ragioni ancora da accertare si sono scontrate un'automobile e uno scooter guidato da un ragazzo di 17 anni, rimasto gravemente ferito.

Il giovane ha riportato un trauma importante a una gamba ma non sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riferito dalla centrale operativa del 118. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova con l'automedica Golf1, intervenuta in via Fea anche l'ambulanza della Croce Bianca Genovese e la polizia locale per gli accertamenti, i rilievi e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.