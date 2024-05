Auto della polizia locale ribaltata, strada chiusa

Un'automobile della polizia locale si è ribaltata in via Emilia in Val Bisagno all'altezza della Sciorba, secondo quanto appreso si tratta di un incidente autonomo, il conducente ha perso il controllo del veicolo per cause in via di accertamento ed è andato a sbattere contro alcuni veicoli in sosta e cassonetti della spazzatura, per poi finire la corsa su un fianco.

Via Emilia è stata chiusa intorno alle ore 7:40 di domenica 19 maggio 2024, sul posto i carabinieri per i necessari accertamenti. Il conducente è stato soccorso e portato al Galliera in codice verde da un'ambulanza della Croce Verde San Gottardo, allertati anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

Continua la serie di incidenti sulle strade genovesi, nella notte sono rimasti gravemente feriti due motociclisti di 50 e 20 anni, portati in codice rosso in ospedale dopo essersi schiantati in due diversi episodi in via San Martino e in Corso Italia.

Foto dal gruppo Facebook "Se sei di SAN GOTTARDO(GENOVA)"

