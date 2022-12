Incidente frontale nella notte, due feriti

È di due feriti, per fortuna non troppo gravi, il bilancio di un incidente stradale, avvenuto intorno alle 2 di giovedì 22 dicembre 2022 in via Donato Somma a Nervi. Due auto si sarebbero scontrate frontalmente.

I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso. Sul posto un'ambulanza della Croce Verde di Bogliasco e una della Nerviese, oltre all'automedica Golf 1, e la polizia locale. Allertati anche i vigili del fuoco.

I due feriti sono stati portati entrambi in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.