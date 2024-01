Un altro pedone investito: donna portata in ospedale in codice rosso

Un altro pedone investito a Genova. Poco prima delle ore 10 di sabato 6 gennaio 2024 una donna di circa 70 anni è stata travolta da una persona alla guida di un'automobile ed è rimasta gravemente ferita in via Oreste De Gaspari, nel quartiere di Albaro.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 1 e un'ambulanza della Croce Bianca Genovese. La donna, politraumatizzata, è stata portata d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Martino di Genova. In via De Gaspari è intervenuta anche la polizia locale per i necessari accertamenti sulla dinamica.

Nelle ultime ore sono stati diversi i casi di pedoni investiti sulle strade genovesi. Venerdì 5 gennaio la giornata si è aperta con un ragazzo finito in ospedale dopo l'incidente avvenuto in corso Armellini a Castelletto e una 69enne investita da un motociclista in piazza Baracca a Sestri Ponente. Nel pomeriggio i soccorritori sono stati impegnati in altri interventi: alle 16:30 un 50enne è stato travolto da una donna alla guida di un'automobile in via Linneo ed è stato portato al San Martino in gravissime condizioni, alle 17:30 un camionista ha invece travolto un 30enne in via Lagustena ed è stato ricoverato con diverse fratture.

In tutti e i casi sono intervenute le pattuglie della sezione infortunistica della polizia locale per i rilievi e la raccolta di filmati o testimonianze per stabilire le dinamiche dei sinistri e se i pedoni si trovassero o meno in corrispondenza di attraversamenti.

