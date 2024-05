Furgone che trasporta vetri si incastra sotto un voltino: strada chiusa e schegge sull'asfalto

Probabilmente non ha calcolato le dimensioni del veicolo, il conducente che è rimasto incastrato con il suo furgone sotto un voltino in via Carrara, perdendo il carico e rendendo necessaria la chiusura della strada.

L'autocarro trasportava vetri: rimanendo incastrato ha perso parecchie lastre che si sono frantumate sulla carreggiata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

È successo verso le 10 del mattino di martedì 21 maggio e la strada risulta ancora chiusa dopo due ore, all'altezza del voltino che passa sotto la ferrovia. Sul posto la polizia locale al lavoro per disincastrare il mezzo e pulire la carreggiata.