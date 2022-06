Castelletto, incidente in via Cabella: strada chiusa

Incidente stradale in via Cabella, nel pomeriggio di giovedì 9 giugno.

Un'auto, per motivi ancora da chiarire, è andata a sbattere in autonomia contro un ostacolo e si è fermata. Non sono stati coinvolti altri mezzi e per fortuna non ci sono feriti, ma la strada è stata temporaneamente chiusa e la polizia locale - sul posto - ha dovuto far spostare tutte le auto a monte e a valle.

Prima è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza, poi rifiutata.