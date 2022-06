Ubriaco investe ragazzo e scappa: arrestato. Grave un 24enne

Incidente stradale intorno alle 4 di notte di sabato 11 giugno 2022 in via Buozzi a Dinegro. Un ragazzo di 24 anni è stato investito da un'automobile mentre stava attraversando la strada ed è rimasto gravemente ferito.

È stato soccorso dal personale del 118 con ambulanza e automedica e portato in codice rosso, intubato, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova, dove è stato ricoverato con un trauma al cranio. Attualmente si trova in rianimazione.

Il conducente dell'auto non si è fermato dopo l'incidente, ma è stato rintracciato e arrestato una ventina di minuti dopo in viale Brigate dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto con la sezione infortunistica. Sull'auto erano visibili i segni dell'incidente. In corso gli accertamenti sulla dinamica, non è ancora chiaro se il giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali, il conducente è stato invece sottoposto all'alcoltest ed è risultato positivo.