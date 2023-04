Perde il controllo dello scooter e si schianta: in codice rosso all'ospedale

Incidente stradale intorno alle ore 18:30 di sabato 29 aprile 2023 in via Buozzi. Una donna di circa 30 anni ha perso il controllo dello scooter che stava guidando, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato per via della pioggia, ed è finita contro un'automobile.

Sul posto il 118 ha inviato l'automedica Golf 3 e un'ambulanza della Misericordia, a causa dei traumi riportati nell'impatto la donna è stata portata in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova.

Presente in via Buozzi anche la polizia locale con l'infortunistica per i rilievi necessari a far luce sull'esatta dinamica dell'incidente. Inevitabili i disagi al traffico con rallentamenti fino alle ore 21 in direzione ponente.