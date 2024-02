Pedone travolto da uno scooter: due feriti in ospedale

Un altro pedone investito a Genova. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 18 di lunedì 12 febbraio 2024 in via Brigata Liguria. Ancora da chiarire la dinamica, un uomo di 32 anni alla guida di uno scooter ha travolto una persona che stava attraversando la strada finendo poi rovinosamente a terra.

La missione del 118 è partita in codice rosso con le automediche Golf 1 e Golf 4 e le ambulanze 286 della Nuova Volontari San Fruttuoso e 267 della Croce Bianca Genovese. Le condizioni dei due feriti si sono poi rivelate meno gravi rispetto a quanto non sembrasse in un primo momento, le due persone sono state quindi trasportate in codice giallo all'ospedale San Martino per i traumi riportati nell'impatto.

Presente sul posto anche la polizia locale per la gestione del traffico e i necessari accertamenti sulla dinamica dell'incidente.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp