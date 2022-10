Anziana investita da una moto, è grave

Un'anziana è stata investita da una moto in via Paolo Boselli all'incrocio con via Guerrazzi in Albaro poco prima delle 11 di domenica 16 ottobre 2022.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf3 e un'ambulanza della Croce Bianca Genovese, oltre alla polizia locale, anche con la sezione Infortunistica, incaricata delle indagini sull'accaduto.

La donna di 80 anni è stata portata in codice giallo all'ospedale San Martino, ma, una volta al pronto soccorso, le è stato attribuito il codice rosso.