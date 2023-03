Bimbo investito da un'auto in via Borzoli e portato al Gaslini

Un bambino di 5 anni è stato investito da un'auto intorno alle 13.30 di mercoledì 8 marzo 2023 in via Borzoli. I mezzi di soccorso, automedica Golf 2 e ambulanza della Croce Verde di Sestri, sono usciti in codice rosso. Poi per fortuna declassato a giallo.

Mentre il piccolo veniva trasportato al pronto soccorso dell'istituto Gaslini, la polizia locale è intervenuta sul posto con tre pattuglie per dirigere il traffico, mentre la sezione Infortunistica si è occupata dei rilievi del caso.

Problemi alla circolazione anche per quanto riguarda il transito degli autobus.