Tris di incidenti stradali nel pomeriggio

Incidente stradale a Borgoratti nel pomeriggio di domenica 13 novembre: un'anziana al volante di un'auto rossa, tra via Borgoratti e via Timavo, è andata a sbattere contro un muro, danneggiando il semaforo.

Registrato anche un tamponamento in corso Italia, con una donna in auto che ha tamponato un'altra vettura ferma al semaforo.

Sempre nel pomeriggio di domenica, in via Monte Zovetto incidente che ha riguardato una moto: coinvolto un uomo di 50 anni, ricoverato al San Martino in codice giallo. Sul posto, i volontari della Croce Gialla.