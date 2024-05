Investita da un'auto, portata al Villa Scassi in codice giallo

Ancora un pedone investito sulle strade genovesi. Questa volta è toccato a una donna di 58 anni, travolta da un'auto in via Bologna a San Teodoro intorno alle 10.30 di giovedì 2 maggio 2024.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf 2 e un'ambulanza della Misericordia, oltre alla polizia locale. I mezzi di soccorso sono usciti in codice rosso, poi declassato a giallo dopo che il medico ha visitato la donna.

Quest'ultima è stata accompagnata in codice giallo con un trauma cranico al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto nei pressi di un attraversamento pedonale.

"Si dovrebbe fare qualcosa - si legge in un post apparso sul gruppo social del quartiere -, questo attraverso è molto pericoloso, innanzitutto lo si dovrebbe segnalare meglio e possibilmente anche illuminarlo a sufficienza, infine non so se sia possibile mettere dei dossi o addirittura farlo sul dosso stesso in modo da far rallentare le auto, riducendo così al minimo il rischi investimenti. Detto questo spero che la signora investita stia bene".

