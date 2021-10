San Fruttuoso, perde il controllo dell'auto e si schianta contro i veicoli posteggiati

Poco prima delle ore 23 in via Berghini all'altezza del civico 37

Schianto in via Berghini a San Fruttuoso poco prima delle ore 23 di giovedì 30 settembre 2021, tanti residenti della zona sono stati svegliati dal boato causato da un'automobile che è andata a sbattere contro altri mezzi in sosta, scooter e auto all'altezza del civico 37.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità e i mezzi di soccorso. Il guidatore dell'auto fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze e non risultano coinvolte altre persone nello schianto.

Distrutte alcune auto posteggiate oltre a diversi scooter parcheggiati.