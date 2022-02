Corse notturne a folle velocità in via Bari, aumentano i controlli

Corse in auto a folle velocità in via Bari al Lagaccio e incidenti gravi. Il problema è approdato in consiglio comunale attraverso un'interrogazione di Lorella Fontana, consigliere comunale della Lega.

"Recentemente c'è stato un incidente che ha coinvolto due auto e alcune moto posteggiate - ha sottolineato Fontana - colpite da una Mini lanciata a tutta velocità dal ponte Don Acciai. Fortunatamente in strada non c'era nessuno, altrimenti si sarebbe potuta verificare una situazione ancora più grave di quella di Quezzi che qualche tempo fa aveva provocato la morte di una giovane ragazza. Da tempo i cittadini della zona denunciano il problema relativo a gare ad alta velocità con auto e moto, una situazione molto pericolosa sia per chi guida che per i residenti e che ovviamente arreca anche un disturbo alla quiete notturna. Chiedo alla giunta se, in attesa di soluzione ideonea, sia possibile garantire maggiore controlli o installare telecamere".

L'assessore Giorgio Viale ha spiegato: "Confermo che nell'ultimo anno ci sono stati due incidenti, entrambi dei quali con gravi danni a livello economico alle persone e ad altri veicoli posteggiati. Da quando è stato inaugurato il nuovo ponte abbiamo riscontrato questa problematica legata alla forte velocità, abbiamo quindi predisposto controlli anche serali per rilevare i comportamenti pericolosi alla guida e gli eccessi, sperando che nessuno poi si lamenti parlando di agguati. Non è invece fattibile il discorso delle telecamere, quelle per la sicurezza non sono omologate per gli eccessi di velocità mentre l'impiantistica fissa o i velox sono di difficile attuazione visto l'iter molto lungo".