Incidente a San Benigno, giovane in codice rosso

Un ragazzo di vent'anni è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale, avvenuto intorno alle 12 di mercoledì 12 ottobre 2022 in via Albertazzi a San Benigno.

Sul posto sono intervenute l'automedica Golf4 e un'ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso. Si è trattato di uno scontro tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote.

Il giovane è stato trasferito, cosciente ma con un brutto trauma cranico, al pronto soccorso del San Martino in codice rosso per dinamica, così da accelerare il triage e gli accertamenti una volta arrivato all'ospedale per scongiurare eventuali emorragie interne.