Il conducente del mezzo, che si è incendiato per motivi da chiarire, è riuscito a uscire incolume dal furgone. L'incidente però ha causato non poche ripercussioni sul traffico, bloccato verso nord.

Traffico congestionato nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 ottobre, in via Adamoli, Valbisagno, a causa di un furgone che ha preso fuoco sulla strada.

Furgone in fiamme in via Adamoli, lunghe code