Travolto da uno scooter a Vesima, bimbo di 4 anni resta ricoverato Gaslini

È ancora in osservazione all’ospedale Gaslini il bimbo di 4 anni che domenica pomeriggio è stato investito da uno scooter a Vesima, nel ponente genovese.

Il piccolo è stato travolto sulle strisce pedonali di via Rubens, nei pressi degli stabilimenti balneari. L’ambulanza del 118 l’ha immediatamente portato all’ospedale pediatrico in codice rosso e i medici lo hanno ricoverato per accertamenti.

Le condizioni del bambino sarebbero serie, ma non rischia la vita. Da chiarire ora la dinamica dell’incidente: gli agenti dell’Infortunistica della Locale hanno già effettuato i rilievi e ascoltato i testimoni, e sembra che il piccolo sia sfuggito alla mamma per attraversare di corsa la strada da solo.