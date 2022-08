Incidente mortale nella notte, muore un 27enne

Tragedia verso le due di questa notte in via Rubens, tra Voltri e Vesima, dove un 27enne è morto in un incidente mortale.

La dinamica è ancora da chiarire ma, dalle prime informazioni, sembrerebbe che il giovane, alla guida dell'auto, si sia schiantato contro un tir.

Sul posto è intervenuta l'automedica Golf5 e un'ambulanza della Croce rossa Ponente ma i lunghi tentativi di rianimarlo sono stati vani.

Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo, intervenuti per estrarre il 25enne dalle lamiere. La strada è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia fino alle 6.30 per permettere agli agenti della polizia locale di fare i rilievi del caso, inoltre, per permettere ad Aster di ripulire la carreggiata dai residui dell'incidente.