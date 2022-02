Fuoriuscita di metano, evacuato un palazzo

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ventotene per mettere in sicurezza un tubo del metano, posto sulla facciata di un palazzo.

Il condotto è stato lesionato in conseguenza di un incidente tra due auto che l'hanno colpito.

I pompieri hanno provveduto all'evacuazione dello stabile e, successivamente, hanno provveduto a tamponare la perdita con apposito sigillante d'emergenza. Infine Hanno poi prestato assistenza alla ditta Ireti giunta per la riparazione.