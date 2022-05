Auto in retromarcia travolge anziano, 80enne in codice rosso

Un uomo di 80 anni è stato investito da un'auto in via Vannucci. È successo domenica 15 maggio 2022 in direzione corso Aurelio Saffi, secondo quanto raccolto l'anziano sarebbe stato travolto dal veicolo in retromarcia.

Sul posto, intorno a mezzogiorno, è intervenuta la croce di San Fruttuoso con l'automedica, l'anziano è stato intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Martino, in gravi condizioni.

Intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi.