Anziano perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: in codice rosso al San Martino

Mobilitazione di soccorsi questa mattina a Claravezza, località della Valbrevenna, dove un anziano di 82 anni ha perso il controllo della propria auto finendo fuori strada. L'uomo è rimasto ferito, nell'incidente le portiere della sua auto si sono bloccate impedendogli di uscire.

Sul posto il 118 con l'automedica Golf 7, un equipaggio della Croce Verde di Casella e uno della Croce Bianca di Valsecca. Per consentire all'anziano di uscire dall'abitacolo è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.

Una volta stabilizzato è stato portato con l'elicottero Drago al San Martino, dove è arrivato in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.