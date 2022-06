Doppio schianto in cento metri: una donna finisce all'ospedale

Due incidenti che hanno coinvolto due auto e due scooter nel giro di 100metri in Valbisagno, per fortuna risolti senza feriti gravi.

Il primo sinistro ha visto coinvolte un'auto e una modo con a bordo mamma e figlia, fortunatamente non particolarmente violento, arrivata l’autoambulanza della San Fruttuoso in lungo Bisagno d'Almazia, il tempo di prestare i soccorsi ed è ecco che 100 metri più avanti, un nuovo schianto ha coinvolto ancora un'auto e una moto; qui ad avere la peggio è stata la conducente ricoverata in codice giallo al San Martino.

Disagi al traffico e polizia locale sul posto per i doppi rilievi.