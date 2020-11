Val Trebbia: incidente sulla statale 45, auto investe daino

Incidente stradale venerdì sera sulla Statele 45, 4 km dopo Torriglia in direzione Piacenza: un’auto ha investito un daino che è balzato all’improvviso sulla carreggiata.

L’automobilista, complice il buio, non è riuscito a evitare l’animale e l’ha travolto. Nessuna ferita per il conducente, che non ha avuto bisogno di cure mediche.

Sul posto sono intervenute le guardie zoofile, che hanno soccorso il daino e lo hanno portato all’Enpa di Campomorone con una sospetta frattura del bacino.