Pedone travolto da una moto, in codice giallo al San Martino

Investimento pedonale a cavallo dell'ora di pranzo in via della Mercanzia.

All'uscita della sopraelevata, di fronte a piazza Cavour, un'auto ha travolto un pedone che stava attraversando la strada per raggiungere il porto antico. Immediati i soccorsi usciti in codice rosso, il più grave, e intervenuti con automedica Golf4, ambulanza della Croce Bianca Genovese, vigili del fuoco e polizia locale. Fortunatamente il ferito non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in giallo al San Martino.

Per stabilire la dinamica dell'incidente, presente anche una pattuglia della polizia locale del distretto.