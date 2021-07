Malore in mare e incidente in moto sul Turchino: doppio salvataggio in elicottero

Due interventi in elicottero, per i vigili del fuoco, nella giornata di domenica 11 luglio 2021. In entrambi i casi l'elisoccorso è intervenuto per il trasporto in ospedale.

Nel primo caso un 53enne ha avuto un malore mentre stava facendo il bagno in una spiaggia di Lungomare Stati Uniti ad Arenzano. L'uomo, dopo essere stato portato a riva, è stato stato soccorso dai medici del 118 e trasportato con l'elicottero in codice rosso e in gravi condizioni all'ospedale San Martino di Genova.

Nel secondo caso l'elisoccorso è intervenuto sul Turchino per trasportare un motociclista in gravi condizioni ancora una volta all'ospedale San Martino di Genova dopo i soccorsi del personale del 118. Secondo le prime informazioni raccolte il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro il guard rail