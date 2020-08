Capriolo travolto da un motociclista sul Turchino, per il centauro interviene l'elisoccorso

L'impatto è stato fatale per il capriolo che ha attraversato improvvisamente la strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il motociclista in seguito allo schianto ha riportato ferite e un trauma cranico. L'incidente è avvenuto sul Turchino vicino a Campo Ligure; sul posto è intervenuto Drago l'elicottero dei vigili del fuoco, per trasportare il centauro in codice rosso all'ospedale San Martino.