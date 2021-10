Incidente sul Bracco, motociclista contro il guard rail

L'uomo è stato portato in elicottero all'ospedale San Martino

Un motociclista è rimasto ferito in un incidente stradale, avvenuto intorno alle 14.30 di domenica 10 ottobre 2021 sull'Aurelia nel tratto che attraversa il passo del Bracco a Trigoso, frazione di Sestri Levante.

Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica, inviate dalla centrale operativa del 118 di Lavagna. Una volta raggiunto il ferito, i soccorritori hanno chiesto la collaborazione dei vigili del fuoco con l'elicottero Drago.

Il motociclista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Non risultano altri mezzi coinvolti nell'incidente. Il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo per poi finire contro il guard rail.