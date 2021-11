Incidenti, pioggia e cantieri: mattinata di code

Lunedì mattina di code sul nodo autostradale genovese tra pioggia, cantieri e incidenti.

Problemi in A12 a causa di un incidente che si è verificato tra Lavagna e Sestri Levante, un furgone si è ribaltato e il traffico in direzione levante alle 8.30 di lunedì 15 novembre 2021 risultava bloccato con auto incolonnate per due chilometri, poi la situazione ha cominciato a sbloccarsi. Code di un chilometro in entrambe le direzioni, invece, tra Rapallo e Chiavari a causa dei lavori e rallentamenti tra Genova Est e l'allacciamento A12/A7 per traffico intenso.

E sulla A7 Autostrade segnala anche code tra l'allaccio con la A12 e Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, code in uscita a Bolzaneto e tre chilometri di coda tra Bolzaneto e Busalla (in direzione Milano) per lavori.

Qualche disagio anche a ponente dove intorno alle 7.30 si è verificato un incidente tra Pra' e Genova Aeroporto, poi risolto: intorno alle 8.30 è comunque segnalata sulla A10 coda tra Arenzano e Genova Aeroporto per traffico intenso verso Genova; auto incolonnate, infine, per due chilometri tra Celle Ligure e la Complanare di Savona verso Ventimiglia per lavori.

Traffico intenso anche in città in mattinata: rallentamenti e code a Sampierdarena e in sopraelevata, ma anche in Valbisagno, a ponente e a levante.