Schianto auto-camion in autostrada: due feriti portati in ospedale con l'elicottero

Grave incidente stradale intorno alle ore 13:30 sull'autostrada A26, in direzione nord, tra Masone e Ovada, ancora da chiarire la dinamica, coinvolti un camion e un'automobile. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il traffico è stato bloccato fino alle ore 15 con auto incolonnate per circa quattro chilometri.

Il 118 è intervenuto con l'automedica Golf 5 e le ambulanze della Croce Verde Praese, i vigili del fuoco con l'elicottero Drago, presente anche la Polizia Stradale. Le due persone a bordo dell'automobile sono rimaste ferite e sono state trasportate con l'elicottero all'ospedale San Martino di Genova. Si tratta di un uomo di 62 anni che avrebbe riportato un trauma cranico commotivo, classificato come codice rosso, e una donna di 51 anni con diversi traumi agli arti, presa in carico in codice giallo.

Le auto hanno ripreso a viaggiare intorno alle ore 15, segnalati comunque quattro chilometri di coda: "A chi viaggia verso Gravellona - scrive Autostrade - consigliamo di uscire a Masone e rientrare in autostrada a Ovada, dopo aver percorso la viabilità ordinaria". Coda anche in direzione opposta tra Masone e Voltri con auto incolonnate per circa cinque chilometri.

Video: la coda dalla webcam di Autostrade