Frontale tra auto: sette feriti, tra cui tre bambini

Incidente frontale tra due automobili sulla strada statale 45 della Val Trebbia nel comune di Torriglia, all'interno della galleria di Laccio. Il bilancio finale è di sette feriti (tra cui tre bambini) portati in ospedale, a bordo dei due veicoli, distrutti nell'impatto, c'erano infatti due famiglie per un totale di otto persone.

Ampio dispiegamento di forze per i soccorsi: cinque ambulanze della Croce Rossa di Torriglia, della Croce Rossa di Bargagli e della pubblica assistenza Volontari del Soccorso Alta Val Trebbia, le due automediche Golf 1 e Golf 2 e anche i vigili del fuoco con l'elicottero Drago. Presenti sul posto anche i carabinieri per i necessari accertamenti e per fare luce su dinamica e responsabilità.

Tre bambini sono stati portati all'ospedale Gaslini, due in codice giallo e una, di sei anni, in codice rosso per un trauma facciale, è stata 'spinalizzata'. L'elicottero ha invece trasferito al San Martino in codice rosso un uomo e una donna, entrambi con trauma toracico, la donna anche con una frattura del femore. Nello stesso ospedale sono state portate in codice giallo, altre due persone, per traumi agli arti.