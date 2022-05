Ciclista investito da un capriolo, soccorso in elicottero

Doppio soccorso in elicottero nella mattinata di sabato 28 maggio 2022, il primo a Torriglia e il secondo a Ceranesi nella zona del sentiero degli gnomi, sopra la Madonna della Guardia.

Nel primo caso un ciclista di circa 60 anni è stato 'investito' da un capriolo sbucato improvvisamente sulla strada a Torriglia, sulla statale 45. L'uomo è finito a terra riportando diverse contusioni, è stato soccorso dal 118 con l'automedica e poi trasportato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale San Martino di Genova.

Il secondo episodio, invece, è andato in scena nella zona della Madonna della Guardia, il ciclista è caduto probabilmente autonomamente ed è precipitato in una scarpata sul 'sentiero degli gnomi'. Anche in questo caso è intervenuto il 118 per i soccorsi, l'uomo è stato portato in codice rosso al San Martino con l'elicottero Drago dei vigili del fuoco.