Incidente mortale nella notte: muore un 58enne

Schianto fatale nella notte per un 58enne residente a Torriglia.

Per cause ancora da accertare, l'uomo ha perso in controllo dell'auto andando a sbattere violentemente contro il guardrail. Tra le ipotesi non si esclude un malore alla guida.

L'incidente stradale è avvenuto sul ponte di Laccio dove sono accorsi i soccorritori con l'automedica Golf3, i vigili del fuoco e un'ambulanza ma per l'uomo, sposato e residente a Torriglia, non c'è stato nulla da fare.