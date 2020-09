Incidente alla Foce, scooterista ferito

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale, avvenuto in piazza Tommaseo alla Foce poco dopo le 8.30 di mercoledì 2 settembre 2020. Due i mezzi coinvolti, un'auto e uno scooter.

Sul posto è intervenuta la Croce Bianca, che ha trasportato il ferito in codice giallo, quindi non in pericolo di vita, al pronto soccorso dell'ospedale San Martino.

Anche due volanti della polizia di Stato, che si trovavano a transitare in zona, si sono fermate a verificare la situazione. Le indagini per tentare di chiarire la dinamica dell'accaduto sono affidate alla polizia locale. Un ruolo potrebbe averlo avuto anche l'asfalto, reso scivoloso dalla pioggia.