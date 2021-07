Tir ribaltato e code agli imbarchi dei traghetti: mattinata da incubo in autostrada

Tredici chilometri di coda in A10 tra Varazze e Savona in direzione ponente, quattro chilometri verso Genova tra Savona e Albisola e altri tre tra Varazze e Arenzano, problemi anche sulla A7

Mattinata da incubo sulla autostrada A10 con 13 chilometri di coda (intorno alle 8.30 del mattino) tra Varazze e il bivio A10/Complanare di Savona in direzione ponente e auto incolonnate per quattro chilometri anche verso Genova tra Savona e Albisola, altri tre tra Varazze e Arenzano (intorno alle 9): a causare il caos un tir che si è ribaltato proprio tra i due caselli intorno alle 7.30 per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e i soccorritori del 118: il conducente è stato portato all'ospedale San Carlo di Voltri in codice giallo.

Problemi alla viabilità anche tra Genova Pegli e il bivio A10/A7 in direzione Genova per per traffico intenso sulla viabilità ordinaria e da Busalla a Bolzaneto con una coda di sei chilometri a causa del traffico congestionato nella zona di Genova Ovest per gli imbarchi dei traghetti, ripercussioni anche verso levante e caos all'uscita di Genova Est.