Tir si ribalta in autostrada, camionista in codice rosso

Incidente stradale sull'autostrada A10 e casello di Genova Pra' chiuso al traffico in entrata poco prima delle ore 11 di mercoledì 18 maggio 2022. Autostrade consiglia l'ingresso da Genova Aeroporto. Secondo le prime informazioni raccolte l'autista di un tir avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo nei pressi del casello, andando a finire contro il guardrail, per poi finire la corsa su un fianco.

Sul posto è intervenuta la croce verde Pegliese e il camionista è stato portato con l'automedica all'ospedale Villa Scassi di Genova in codice rosso, dai primi riscontri non sarebbe comunque in gravi condizioni. Inevitabili le code in entrata al casello e poi in direzione Ventimiglia tra Genova Pra' e il bivio per la A26, anche i vigili del fuoco si sono precipitati sul posto per la messa in sicurezza, si trattava di un camion che trasportava compressori.

Segnalati anche rallentamenti e code sulla A7 e sulla A26 per i cantieri: due chilometri tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano, tre tra Ovada e Masone verso Voltri.