Tir ribaltato in autostrada con perdita di gasolio: traffico in tilt

Caos sull'autostrada A10 tra Albisola e Varazze: un tir si è ribaltato e ha perso gasolio al chilometro 29 e si è subito creata una lunga coda: è successo poco prima delle ore 17 di domenica 12 maggio 2024 e sono segnalate auto incolonnate per circa quattro chilometri in direzione Genova.

Il traffico defluisce su una corsia, viene consigliata l'uscita a Celle Ligure e il percorso sull'Aurelia per poi rientrare a Varazze per chi è in viaggio verso Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso, ambulanze, vigili del fuoco e automedica, una persona è stata portata in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Coda anche in senso opposto, tra Varazze e Celle Ligure, per lavori. Altri rallentamenti, nel tardo pomeriggio di domenica sono segnalati anche sulla A12 tra Rapallo e Nervi per traffico intenso e sulla A26 tra Ovada e Masone.

