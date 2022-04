Tir perde il rimorchio, traffico bloccato in A7

Incidente questa mattina sull'autostrada A7 in direzione nord, dopo Bolzaneto.

Per cause ancora da accertare un tir, al km 119, ha perso il suo rimorchio che si è bloccato sull'asfalto senza coinvolgere i mezzi che seguivano.

L'autotrasportatore ha fermato la motrice qualche metro dopo essersi accorto del distacco e ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli uomini di Aspi per delimitare il tratto dell'incidente e la polizia stradale: al momento (le 9 di venerdì 22 aprile) si viaggia su una corsia sola con forti rallentamenti e si è già formata una coda di 5 chilometri.

Probabilmente il rimorchio non era stato ben agganciato in porto e il camionista non ha fatto le prove di tenuta prima di mettersi in viaggio ma saranno i poliziotti a stabilire quanto successo.