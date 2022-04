Schianto tir-moto: grave una ragazza

Incidente stradale nei pressi dello svincolo per l'aeroporto nella rotonda che porta verso gli Erzelli

Un tir ha travolto una moto sulla quale viaggiaviano due persone, entrambe sono state portate al Villa Scassi di Genova. Si tratta di un ragazzo, trasportato in codice giallo, e di una ragazza che ha invece avuto la peggio perché finita sotto al tir, portata in ospedale in codice rosso e quindi in gravi condizioni.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 con l'automedica per i soccorsi, la polizia locale che ha chiuso via Vallebona intorno alle 11:45 e anche i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza che era finita sotto all'autoarticolato, sollevato con l'ausilio di una gru.