Un altro tir incastrato, disagi a ponente

Ancora un tir incastrato a Genova. L'ultimo episodio in via alle Sorgenti Sulfuree a Pra' intorno alle ore 20:30 di lunedì 12 febbraio 2024, la polizia locale è presente sul posto per regolare il traffico e agevolare la risoluzione del problema.

Nelle ultime settimane si sono verificati diversi episodi di mezzi pesanti incastrati in vie troppo strette, l'ultimo in via delle Fabbriche a Voltri lo scorso 2 febbraio, il penultimo invece sulle alture del levante, per la precisione a Sant'Ilario. In entrambi i casi era intervenuta la polizia locale con conseguente chiusura della strada per diverso tempo, per consentire le manovre necessarie alla riapertura.

Aggiornamento ore 21: problema risolto, via alle Sorgenti Sulfuree è stata liberata.

