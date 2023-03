Tir incastrato in via di Pino: per la rimozione serve una gru

Un tir di dimensioni molto importanti è rimasto incastrato all'alba in via di Pino sulle alture di Molassana, la viabilità risulta interrotta dalle ore 5:40 di lunedì 6 marzo 2023. L'autista del mezzo pesante, forse ingannato dal navigatore, è rimasto bloccato in una curva nei pressi del campo sportivo Ca' de Rissi.

I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la polizia locale, riferiscono di non essere riusciti a sbloccare la situazione con le attrezzature in dotazione. Per disincastrare il tir dovrà quindi intervenire una grossa gru di una ditta privata. Inevitabili le ripercussioni sul traffico della zona.

Non è la prima volta che un tir rimane incastrato in via di Pino. Una situazione simile, ma risolta in più breve tempo, si era verificata nei giorni scorsi anche a San Quirico.

Aggiornamento ore 11:10: il tir è stato rimosso con l'utilizzo della gru e la strada è stata riaperta dalla polizia locale.