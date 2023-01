Tir incastrato, strada chiusa per quasi tutto il pomeriggio a Quinto

Via Filzi a Quinto è rimasta chiusa per oltre quattro ore a causa di un tir, rimasto incastrato sotto corso Europa. Una pattuglia della polizia locale ha presidiato l'incrocio con corso Europa a monte, impedendo così la svolta ai mezzi che di volta in volta si presentavano.

La chiusura, scattata prima delle 13 di venerdì 20 gennaio 2023 e andata avanti fino alle 17 circa, ha interessato il tratto tra corso Europa e via Cabruna.

Episodi simili sono abbastanza frequenti a Genova. La causa, nella maggior parte dei casi, è il navigatore che inganna l'autista. Lo scorso dicembre è capitato due volte, a novembre e ottobre era successo in via di Creto.

Per il levante cittadino rappresenta quasi una novità. I casi più frequenti sono capitati in via Isonzo all'altezza del calvalcavia della ferrovia.