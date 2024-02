Un altro tir incastrato: strada chiusa per un'ora

Ancora un tir incastrato a Genova. L'ultimo episodio in via delle Fabbriche a Voltri dove un mezzo pesante, intorno alle ore 6:15 di venerdì 2 febbraio 2024, ha costretto la polizia locale intervenuta sul posto a chiudere la strada per consentire all'autista, forse 'tradito' dal navigatore, a tornare indietro in retromarcia. Via delle Fabbriche è stata poi riaperta intorno alle ore 7:20.

Non è il primo episodio nella zona, episodi simili erano già avvenuti negli anni scorsi in via delle Fabbriche (come si vede nella foto d'archivio).

Nei giorni scorsi un altro tir era rimasto incastrato sulle alture ma a levante, per la precisione a Sant'Ilario. Anche in quel caso era intervenuta la polizia locale, la strada era stata chiusa ed era stato necessario diverso tempo per riaprirla.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp