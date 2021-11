Tir sbaglia strada e resta incastrato in sopraelevata

La sua meta era il porto, ma ha sbagliato strada, finendo per bloccare la circolazione. Intorno alle 12 di lunedì 15 novembre 2021 un camionista, dopo essere uscito dall'autostrada, si è ritrovato in sopraelevata. Giunto all'altezza dello svincolo che conduce in centro, il mezzo è rimasto incastrato.

A quel punto l'autista si è visto costretto a fare retromarcia, assistito dagli agenti della polizia locale. Ha poi proseguito fino in fondo alla sopraelevata, uscendo alla Foce.

Per fortuna non ci sono stati danni alle strutture e i disagi alla circolazione sono stati contenuti.