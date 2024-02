Un altro tir incastrato in un tornante: strada chiusa da ore

Un altro tir incastrato sulle alture. L'ultimo episodio intorno alle ore 6 di sabato 17 febbraio 2024 in via monte Fasce all'altezza del civico 80. L'autista alla guida dell'autoarticolato con targa straniera, forse ingannato dal navigatore, è rimasto bloccato in un tornante discendente. Il transito è interrotto e sul posto sono presenti gli agenti della polizia locale e la squadra dei vigili del fuoco di Genova Est per cercare di disincastrare il mezzo pesante, farlo tornare indietro e ripristinare la viabilità.

Nelle ultime settimane si sono verificati diversi episodi di mezzi pesanti incastrati in vie troppo strette, l'ultimo in via alle Sorgenti Sulfuree sulle alture di Pra' lunedì 12 febbraio. Altri episodi recenti in via delle Fabbriche a Voltri lo scorso 2 febbraio e a levante, per la precisione a Sant'Ilario, il 28 gennaio. In tutti i casi le strade erano state chiuse, con conseguenti disagi, per consentire le manovre necessarie alla liberazione della carreggiata, spesso durate diverse ore. In via Monte Fasce episodi di tir incastrati si sono già verificati in passato, l'ultima volta a luglio 2022.

Aggiornamento ore 9:45: la strada è chiusa in entrambe le direzioni, l'accesso da levante è stato bloccato dai carabinieri di Uscio.

