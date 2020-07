Due autoarticolati incastrati nel giro di poche ore

Intorno alle 16.45 di lunedì 27 luglio 2020 i vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti in via delle Casacce per la disostruzione di un autoarticolato, che bloccava il transito.

Grazie all'autogrù i vigili del fuoco sono riusciti a spostare il rimorchio, permettendo al mezzo di proseguire. La strada è stata riaperta poco prima delle 18.

Problema analogo si è verificato nella notte in via Burlando, rimasta chiusa dalle 4.45 alle 6.10 per rimuovere un mezzo pesante rimasto incastrato.