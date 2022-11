Mezzo pesante buca e sbanda, caos in autostrada

Lunedì 28 novembre 2022 la settimana inizia con diversi bollini rossi in autostrada e le code non mancano sui vari tratti della rete ligure, A7, A10, A26 e A12.

La situazione più complicata è quella della A12 in direzione levante. Poco dopo le 7:15, è stato riaperto il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, precedentemente chiuso a causa di un incidente autonomo avvenuto all’altezza del km 29,6 che ha visto coinvolto un mezzo pesante e a seguito del quale non si registrano feriti. Si tratta dello sbandamento di un camion in un tratto interessato da un cantiere di lavoro, probabilmente a causa di un problema agli pneumatici. Intorno alle ore 8:10 vengono segnalati sei chilometri di coda verso Livorno e anche tre tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Sul posto dell’evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.

Code anche negli altri tratti: due chilometri tra Ovada e Masone e poi un chilometro tra Masone e il bivio per la A10 sulla A26 verso Voltri, coda tra il bivio A7/10 e Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, in uscita al casello di Bolzaneto sulla A7 arrivando da Genova e infine un chilometro sulla A10 tra Arenzano e Varazze verso Ventimiglia.

Qualche rallentamento in mattinata anche in sopraelevata per un incidente in direzione levante, un ferito in codice giallo trasportato al Galliera da un'ambulanza della Croce Verde Genovese.