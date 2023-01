Esce di strada e si ribalta con l'auto dopo un volo di tre metri: grave in ospedale

Soccorsi in atto a Tiglieto in via Guglielmo Marconi. Poco prima delle ore 14 di sabato 28 gennaio 2023 una donna a bordo di un'automobile ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora da chiarire, finendo in un precipizio. Dopo un volo di circa tre metri l'auto si è ribaltata ed è rimasta incastrata tra due alberi.

Sul posto sono presenti i carabinieri, il 118 con l'automedica Golf 5, un'ambulanza della Croce Bianca Tiglieto e i vigili del fuoco che hanno recuperato la persona che si trovava a bordo dell'auto per affidarla alle cure dei medici, è stato poi disposto il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Martino con l'elicottero Drago.

Secondo quando appreso la donna è rimasta cosciente, ma ha riportato diversi traumi. I pompieri stanno si stanno ora occupando del recupero dell'automobile.